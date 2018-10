L'éco-chèque papier est voué à disparaître

Depuis plus de trente ans, les chèques-repas constituent une forme alternative de rémunération. En outre, les entreprises peuvent octroyer des éco-chèques à leurs travailleurs depuis 2009. Ceux-ci permettent d'acheter des produits et services écologiques ou durables. Contrairement aux salaires ordinaires, ils sont exonérés de charges sociales et d'impôts. Une solution gagnant-gagnant pour les employeurs et les travailleurs. En principe, un éco-chèque est valable deux ans.

