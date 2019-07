L'espoir d'une baisse des taux suscité par un responsable de la FED avait permis à Wall Street d'effacer ses pertes la veille, les marchés européens ouvrant pour leur part sur une hausse significative à la veille du week-end. Vers onze heures, le BEL 20 progressait de 1,6 pc à 3.678 points avec 15 de ses éléments dans le vert.

Il bénéficiait surtout du bond de 5,2 pc de son poids-lourd AB InBev (83,33) après l'annonce d'une cession en Australie. Umicore (26,54) et Solvay (90,52) gagnaient également 3 et 2,4 pc alors que UCB (72,98) cédait 0,4 pc, Galapagos (165,25) repartant de 7,3 pc à la hausse avec arGEN-X (135,40) qui gagnait 1,9 pc. KBC (58,42) gagnait une fraction alors que ING (10,21) reperdait 0,3 pc, Ageas (49,10) s'appréciant de 0,7 pc. Proximus (25,62) regagnait 1 pc et Telenet (45,50) perdait 1 pc tandis que Orange Belgium (20,20) restait momentanément inchangée. Bekaert (24,14) et Aperam (22,94) valaient 1,9 et 1,3 pc de plus que jeudi, Ontex (13,46) et Bpost (8,23) gagnant 0,4 et 0,9 pc contrairement à Barco (186,00) et WDP (158,40) qui perdaient 0,7 et 0,5 pc. Ackermans (133,50), GBL (85,28) et Sofina (171,80) gagnaient 0,5 pc à l'instar de Colruyt (48,86).

Oxurion (5,58) repartait de 5,9 pc à la hausse tandis que Advicenne (12,10) gagnait 2,5 pc à l'inverse de Celyad (12,30) qui perdait 1,3 pc. D'Ieteren (42,15) et Melexis (60,90) progressaient de 2,8 et 2,2 pc alors que Balta (2,88) perdait 2,3 pc. Crescent (0,02) plongeait enfin de 14,8 pc supplémentaires après avoir perdu jusqu'à plus de 20 pc en début de journée.

L'euro s'inscrivait à 1,1254 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1218 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 16,95 dollars à 1.440,15 dollars et le lingot se négociait autour de 41.130 euros, en progrès de 365 euros.