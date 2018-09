L'inflation continue à accélérer

Les produits qui ont exercé le plus fort effet haussier en septembre sont les fruits (hausse de prix moyenne de 8% par rapport au mois précédent), les légumes (+3,4%), le gasoil de chauffage (+2,7%), les carburants (+0,9%) et les voyages à l'étranger (+2,0%). À l'inverse, les tickets d'avion (-16,0%), les chambres d'hôtel (-7,6%), les pains et céréales (-1,1%), le sucre, le chocolat et la confiture (-2,6%) ainsi que les villages de vacances (-3,8%) sont les produits ayant exercé le plus fort effet baissier par rapport au mois précédent. L'inflation hors produits énergétiques atteint en septembre 1,49%, contre 1,39% en août et 1,38% en juillet.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 1,34% en septembre, contre 1,50% en août et 1,36% en juillet. Selon Statbel, l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2018 s'élève à 107,58 points, soit un statu quo par rapport au mois d'août.

L'indice santé a quant à lui baissé de 0,03 point pour atteindre 107,52 points. L'inflation calculée sur la base de l'indice santé passe de 1,77% à 1,91%.