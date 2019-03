La FSMA lance un comparateur de frais associés aux comptes à vue

La semaine dernière, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a lancé un comparateur de frais associés aux comptes à vue. La Belgique se conforme ainsi à une directive européenne, qui prévoit que chaque État membre de l'Union européenne doit mettre un tel outil à la disposition du public. La FSMA ne peut toutefois pas être tenue pour responsable en cas d'informations incomplètes ou erronées. Cette responsabilité incombe aux banques qui transmettent l'ensemble des données. Le site web d'éducation financière de la FSMA rassemble 21 marques bancaires. Bien qu'elles appartiennent au même groupe, BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello Bank représentent par exemple trois marques ...