La place boursière bruxelloise a perdu 84 milliards d'euros de capitalisation en 2018

L'indice Bel20 a reculé de 18,4% en 2018, les indices Bel Mid (-6,3%) et Bel Small (-10,9%) limitant davantage la casse. Avec une capitalisation boursière totale ramenée à 281 milliards d'euros, la place boursière bruxelloise retombe à son plus bas niveau depuis 2013 (272 milliards d'euros).

Parmi les 10 plus grosses capitalisations bruxelloises, AB InBev a perdu à elle seule 38% de sa valeur en 2018, soit un coquet 60 milliards d'euros. RTL Group (-30%) et Solvay (-24,7%) ont également vu leur valeur boursière considérablement baisser au contraire de Colruyt (+37%) et du holding Sofina (+26%).

Si l'année boursière 2018 a été difficile pour l'investisseur, Euronext Bruxelles n'en a pas moins engrangé quelques bonnes performances. Les volume moyen journalier s'est élevé à 491 millions d'euros, en hausse par rapport aux 425 millions en moyenne en 2017. Le nombre moyen de transactions par jour a atteint à nouveau un record à 77.223.

Enfin, le marché des options a atteint "un record absolu historique", souligne le CEO d'Euronext Bruxelles, évoquant un "phénomène très belge, peut-être lié à une question de fiscalité". En 2018, Euronext Bruxelles comptait 126 sociétés cotées, auxquelles s'ajoutent 27 entreprises étrangères cotées à la Bourse de Bruxelles.