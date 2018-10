Le Belge reste fidèle au cash pour les petits paiements

Le Belge dispose en moyenne de 61 euros sur lui. "Ce montant diffère toutefois selon les catégories d'âge. Près de la moitié des jeunes (45,2%) de moins de 35 ans ont généralement moins de 25 euros en liquide, tandis que les 55 ans et plus ont le plus souvent de 50 à 99 euros (35,7 %), voire plus de 100 euros (38,5 %) en liquide", explique Beobank.

Un peu moins de 30% des Belges possèdent une carte de banque, 46,9% deux cartes et 22,2% plus de cartes. A peine 1,1% des Belges n'ont aucune carte bancaire. L'argent en espèces est surtout utilisé dans les cafés (77,6%) et dans les commerces de proximité (56,1%). Les paiements en supermarchés (81,8%), station-service (72,8%) ou restaurant (43,6%) se font font principalement en carte bancaire.

"Bien que le volume de paiements effectués par carte augmente d'année en année, tout comme l'utilisation des applications mobiles de paiement d'ailleurs, nous constatons que le Belge a toujours recours au liquide pour les plus petits montants.

Et ce, malgré l'omniprésence de l'infrastructure pour payer par carte de banque ou de manière mobile, même chez les petits commerçants", indique Dirk Verhaeghe de Beobank.