Le nouveau budget mobilité pour les travailleurs: on vous dit tout

À partir du 1er mars, les entreprises auront la possibilité d'accorder un budget mobilité à leurs travailleurs. Il s'agit d'une somme que ceux-ci peuvent répartir entre différents moyens de transport afin de se rendre au travail de la manière la plus fluide et la plus respectueuse de l'environnement.