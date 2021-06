Dix pays se trouvent dans ce cas de figure selon des chiffres de l'office européen des statistiques Eurostat.

Dans 10 des 27 États membres européens, le pouvoir d'achat était l'an dernier supérieur à la moyenne européenne, y compris en Belgique. C'est ce que montrent les chiffres de l'office européen des statistiques Eurostat publiés lundi.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en standards de pouvoir d'achat, était ainsi supérieur de 17% à la moyenne européenne. Cela place la Belgique à la huitième place.

Les Luxembourgeois en tête du classement

En 2019, le pouvoir d'achat belge était également déjà supérieur de 17% à la moyenne européenne. La première place revient une nouvelle fois au Luxembourg, où le pouvoir d'achat est supérieur de 166% à la moyenne européenne. Ce chiffre est en partie dû aux nombreux travailleurs transfrontaliers présents au Grand-Duché : ils contribuent au PIB, mais ne sont pas comptés comme des habitants, ce qui rend le PIB moyen par habitant artificiellement élevé. L'Irlande et le Danemark complètent le trio de tête, avec un pouvoir d'achat respectivement supérieur de 111 et 36% à la moyenne européenne. Viennent ensuite les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et l'Allemagne, qui ont chacun un pouvoir d'achat supérieur de 33 à 21%. La Belgique, la Finlande et la France ferment la marche, avec 17, 15 et 3% de plus que la moyenne européenne.

En bas de la liste, on retrouve la Croatie, la Grèce et la Bulgarie. Dans les deux premiers pays, le pouvoir d'achat ne représente respectivement que 64% et 55% de la moyenne européenne. Au Royaume-Uni, qui a officiellement cessé de faire partie de l'Union européenne en janvier de l'année dernière, cet indicateur est supérieur de 2% à la moyenne européenne. La Suisse, la Norvège et l'Islande, les trois pays de l'Association européenne de libre-échange AELE, se portent également bien. Si la moyenne européenne est de 100, ces trois pays se situent en moyenne un peu plus de 42% au-dessus.

17% de mieux que la moyenne européenne avec l'indicateur AIC

Comme le PIB par habitant exprimé en standards de pouvoir d'achat tient compte des différences de prix entre les différents pays, des comparaisons significatives peuvent être effectuées. Cependant, Eurostat fournit également un autre indicateur, la consommation individuelle effective (AIC) par habitant exprimée en standards de pouvoir d'achat, qui, selon l'office statistique, est plus approprié pour estimer le bien-être des ménages. Là aussi, le Luxembourg est en tête. La Belgique se classe au 9e rang de ce tableau, avec un pourcentage supérieur de 17% à la moyenne européenne.

Dans 10 des 27 États membres européens, le pouvoir d'achat était l'an dernier supérieur à la moyenne européenne, y compris en Belgique. C'est ce que montrent les chiffres de l'office européen des statistiques Eurostat publiés lundi. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en standards de pouvoir d'achat, était ainsi supérieur de 17% à la moyenne européenne. Cela place la Belgique à la huitième place.Les Luxembourgeois en tête du classement En 2019, le pouvoir d'achat belge était également déjà supérieur de 17% à la moyenne européenne. La première place revient une nouvelle fois au Luxembourg, où le pouvoir d'achat est supérieur de 166% à la moyenne européenne. Ce chiffre est en partie dû aux nombreux travailleurs transfrontaliers présents au Grand-Duché : ils contribuent au PIB, mais ne sont pas comptés comme des habitants, ce qui rend le PIB moyen par habitant artificiellement élevé. L'Irlande et le Danemark complètent le trio de tête, avec un pouvoir d'achat respectivement supérieur de 111 et 36% à la moyenne européenne. Viennent ensuite les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et l'Allemagne, qui ont chacun un pouvoir d'achat supérieur de 33 à 21%. La Belgique, la Finlande et la France ferment la marche, avec 17, 15 et 3% de plus que la moyenne européenne. En bas de la liste, on retrouve la Croatie, la Grèce et la Bulgarie. Dans les deux premiers pays, le pouvoir d'achat ne représente respectivement que 64% et 55% de la moyenne européenne. Au Royaume-Uni, qui a officiellement cessé de faire partie de l'Union européenne en janvier de l'année dernière, cet indicateur est supérieur de 2% à la moyenne européenne. La Suisse, la Norvège et l'Islande, les trois pays de l'Association européenne de libre-échange AELE, se portent également bien. Si la moyenne européenne est de 100, ces trois pays se situent en moyenne un peu plus de 42% au-dessus. 17% de mieux que la moyenne européenne avec l'indicateur AICComme le PIB par habitant exprimé en standards de pouvoir d'achat tient compte des différences de prix entre les différents pays, des comparaisons significatives peuvent être effectuées. Cependant, Eurostat fournit également un autre indicateur, la consommation individuelle effective (AIC) par habitant exprimée en standards de pouvoir d'achat, qui, selon l'office statistique, est plus approprié pour estimer le bien-être des ménages. Là aussi, le Luxembourg est en tête. La Belgique se classe au 9e rang de ce tableau, avec un pourcentage supérieur de 17% à la moyenne européenne.