Les achats groupés permettent-ils vraiment de faire des économies?

Les plateformes qui organisent des achats groupés ont connu une forte progression au cours des dix dernières années. Parmi elles, on retrouve iChoosr, active dans quatre pays, dont la Belgique. Les particuliers et les entreprises peuvent s'y inscrire gratuitement et sans engagement pour acheter conjointement des panneaux solaires ou de l'énergie verte. Des fournisseurs compétents et triés sur le volet sont invités à présenter leur meilleure offre afin de remporter les enchères. Chaque participant reçoit ensuite une proposition personnalisée, qu'il est libre d'accepter ou de refuser.

...