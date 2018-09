Trends Tendances Opinion

Les éco-chèques électroniques utilisés par près d'un million de personnes

Près d'un million de personnes font usage des éco-chèques électroniques, annonce mardi l'association VIA (Voucher Issuers Association) sur la base des chiffres consolidés des émetteurs Edenred, Monizze et Sodexo. Plus de la moitié des travailleurs qui bénéficient d'éco-chèques les utilisent, ce qui représente une moyenne de 150.000 transactions mensuelles pour l'achat de produits ou de services éco-responsables.