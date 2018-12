Les marchés ne semblent pas encore avoir touché le fond

A-t-on touché le fond ? Entre le début du mois d'octobre et aujourd'hui, les marchés boursiers ont connu leurs pires moments depuis dix ans. Aux Etats-Unis, le Dow Jones a cédé environ 13% au cours de ces trois derniers mois et le Nasdaq composite, qui regroupe les principales valeurs high-tech, 19%. En Europe, le tableau est similaire, si ce n'est que les indices, minés par le Brexit et une croissance moins tonique sur le vieux continent, ont commencé leur baisse au printemps. L'EuroStoxx50, le principal indice européen, a chuté de 20% sur un an.

...