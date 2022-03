Les ménages flamands ont consommé moins de gaz sur les mois de janvier et févier par rapport à la consommation des mêmes mois l'année dernière, selon une analyse de données effectuée par la société de réseau Fluvius.

Fluvius, le gestionnaire de réseau flamand a analysé les données anonymes provenant de 100 000 compteurs de gaz numériques, rapporte Het Laatste Nieuws lundi.

Il en ressort que les ménages flamands ont consommé 5 % de gaz en moins en janvier et même 16 % en moins en février, par rapport à la consommation des mêmes mois l'année dernière.

Les prix de l'énergie qui s'envolent rendent les ménages flamands plus conscients de leur consommation de gaz. En conséquence, leur consommation de gaz est beaucoup plus faible, note Fluvius. Le gestionnaire de réseau a également pris en compte les différences de température entre les mêmes mois en 2021 et 2022.

En chiffres absolus, la consommation de gaz est passée en janvier d'une moyenne de 95 à 80 kilowattheures par jour et en février d'une moyenne de 82,5 à 67,5 kilowattheures par jour. Cette baisse peut être observée pour chaque type de client, déclare Björn Verdoodt, porte-parole de Fluvius.

Fluvius ne sait pas de quelle manière exactement les ménages ont réduit leur consommation de gaz. "Mais il s'agit probablement d'une combinaison de différents moyens, comme le fait de baisser le thermostat d'un degré ou de chauffer moins la nuit, de fermer ou d'abaisser certaines vannes de radiateurs dans la maison, de baisser légèrement la température de la chaudière ou de remplacer les appareils obsolètes par des appareils économes en énergie", conclut M. Verdoodt.

