Le 3e Observatoire "Les Belges et leur pension" lancé par CBC & Assurance a mis en lumière la perception globale qu'ont les Belges de la retraite. Si la majorité des interrogés se dit préoccupée par la question, trop peu passent encore à l'action pour préparer leur avenir, faute d'information.

Le constat semble clair : au vu des résultats de l'enquête lancée en ligne au printemps 2019, et reprise dans le 3e Observatoire "Les Belges et leur pension" de CBC & Assurance, les Belges ne prépareraient pas assez leur retraite, malgré une sensibilisation à la problématique. Les Belges interrogés ne semblent pas suffisamment mesurer les enjeux et se font de fausses idées sur la pension. Enfin, ils regrettent globalement de n...