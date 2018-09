Sur le projet de Daniel Bacquelaine d'instaurer une pension à mi-temps: "N'agissons pas dans la précipitation"

Le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) espère instaurer, entre juillet 2019 et janvier 2020, un système de pension à mi-temps. Plusieurs spécialistes estiment toutefois qu'il met la charrue avant les boeufs et qu'une réforme plus profonde des pensions s'impose dans un premier temps.