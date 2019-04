Le site web Mypension.be vous permet de planifier votre pension, que vous soyez salarié, fonctionnaire ou indépendant. Vous pouvez également simuler les conséquences financières de vos choix de carrière.

MyPension.be est la plateforme du gouvernement fédéral qui examine vos droits à la pension selon votre statut. Pour vous connecter au site, vous avez besoin de votre carte eID et d'un lecteur de carte. Pour plus de facilité, téléchargez l'application mobile Itsme sur votre smartphone ou votre tablette. Tout d'abord, vous obtiendrez des informations sur la date à laquelle vous pouvez prendre votre pension légale et le moment auquel vous pouvez éventuellement bénéficier d'une retraite anticipée. Pour les deux périodes, les montants nets s'affichent également.

