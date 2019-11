Selon Bridgestone, quatre Belges sur dix gardent leurs pneus été toute l'année. Les températures douces, les petits trajets et le prix sont les principaux arguments pour ne pas investir dans des pneus hiver.

En hiver, le risque d'accident est six fois plus élevé qu'en été selon le service de dépannage VAB. C'est pourquoi il est important de rouler avec des pneus adaptés. Les pneus hiver contiennent plus de caoutchouc naturel, ce qui préserve leur souplesse pendant la saison froide. Plus ils sont souples et élastiques, mieux ils peuvent adhérer à la surface de la route, ce qui améliore l'expérience de conduite. Contrairement aux pneus été, qui durcissent rapidement par temps froid, ils sont plus performants à des températures inférieures à 7° C.

...