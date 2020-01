Il existe plusieurs types de produits d'investissement structurés. Les plus populaires sont les obligations structurées, mieux connues sous l'appellation anglaise structured notes.

Caractéristiques

Il existe plusieurs types de produits d'investissement structurés. Les plus populaires sont les obligations structurées, mieux connues sous l'appellation anglaise structured notes. Selon la FSMA (Autorité des services et marchés financiers), les Belges ont investi près de 48 milliards d'euros en produits structurés entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2018. La majeure partie de cet argent (17,7 milliards d'euros) a été investie dans des obligations structurées ou notes. Depuis 2011, la FSMA veille également à ce que les produits structurés trop complexes ou trop peu transparents ne soient plus proposés aux particuliers.

