Quelles sont les grandes thématiques d'investissement pour les années futures ?

Chez BNP Paribas Fortis Private Banking, Guy Janssens, head of sustainable and responsible investment, constate que les clients sont de plus en plus attirés par les produits durables.

© pg

Ils représentent aujourd'hui un tiers des actifs sous gestion investis par les clients (soit 18 milliards d'euros), notamment au travers de fonds de fonds exposés sur toute une série de thématiques durables (60% des fonds internes et 40% de fonds externes). " Cet aspect est désormais au centre des préocc...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×