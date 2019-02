Quelque 730.000 Belges vont aux sports d'hiver au moins une fois par an

Les Wallons choisissent surtout la France (81%) pour aller aux sports d'hiver. Les Flamands optent plutôt pour l'Autriche ou l'Allemagne tandis que les Brabançons ont une préférence pour la Suisse ou des destinations plus "exotiques" comme l'Europe de l'est ou la Scandinavie.

Pour 70% des francophones, la destination Savoie Mont Blanc est celle qui est la plus associée au ski et aux sports d'hiver contre 26% pour les néerlandophones qui considèrent à 61% que le Tyrol répond le mieux à ces critères.

"Lorsqu'ils se rendent aux sports d'hiver, 45% des Belges voyagent en grande tribu ou groupe (5,9 personnes en moyenne). Les francophones voyagent plus facilement avec leurs enfants, notamment jeunes, et donc plus souvent en période de vacances scolaires, spécialement en février. Les néerlandophones voyagent davantage avec leurs grands enfants ou en janvier. Par conséquent, la France est plus fréquentée par la clientèle belge durant les vacances de Carnaval et l'Autriche en janvier", explique Savoie Mont Blanc Tourisme.