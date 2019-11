Les meilleurs produits investis globalement en actions de croissance se caractérisent par une grande diversité d'approches qui mettent à l'honneur la gestion active.

La classe de fonds exposée sur les actions internationales de croissance est particulièrement bien fournie, avec plus de 250 compartiments commercialisés sur le marché belge. Ils constituent une alternative attractive pour s'exposer sur les marchés boursiers en offrant la possibilité d'être diversifié sur un grand nombre de sociétés dans l'ensemble des grandes régions. Les 10 meilleurs fonds disponibles sur le marché belge présentent la particularité d'être relativement concentrés, avec un nombre de positions qui oscille entre 25 et 70 ; et d'avoir dégagé une performance annualisée supérieure à 10% durant les cinq dernières années.

...