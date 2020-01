Avec une action, vous achetez une part d'une société et vous profitez de ses revenus d'exploitation via la distribution de ses bénéfices ou la hausse du cours de l'action.

Caractéristiques

Avec une action, vous achetez une part d'une société et vous profitez de ses revenus d'exploitation via la distribution de ses bénéfices ou la hausse du cours de l'action. Cette distribution des bénéfices peut prendre la forme de dividendes en actions, de liquidités ou d'une réduction de capital avantageuse sur le plan fiscal. Plusieurs études révèlent que plus de la moitié du rendement des actions provient des dividendes. Le reste résulte d'une éventuelle augmentation du cours des actions. Au mois d'août 2018, l'indice américain S&P500 a battu le record du plus long marché haussier (bull market) ...