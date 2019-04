Une domiciliation sans votre accord, c'est possible?

Si vous avez déjà fait un don à une oeuvre de bienfaisance ou à une autre organisation, il est possible que vous receviez un appel pour vous inviter à domicilier vos prochains paiements. Le cas échéant, restez vigilant.

Notre pays compte plus de 2.000 associations caritatives et oeuvres de charité qui s'emploient à aider les personnes en difficulté. Le Belge se montre plus généreux que jamais. Selon la dernière étude (2017) de la Fondation Roi Baudouin, deux Belges sur trois ont fait au moins un don en 2016 et ils ont versé en moyenne 165 euros. Les thèmes qui leur tiennent le plus à coeur sont la santé et la recherche médicale, suivies par les actions humanitaires et l'aide au développement.

