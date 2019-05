Voir ses mots de passe "crackés": un désagrément qui n'arrive pas qu'aux autres. Et si vos codes secrets pour accéder à vos services en ligne se révélaient moins sûrs que vous ne le pensiez ? Heureusement, des solutions pour les sécuriser davantage existent, parfois bien plus faciles à utiliser qu'on ne pourrait l'imaginer.

L'accès à des services internet ou cloud requiert souvent un mot de passe. Et parmi les combinaisons les plus utilisées, on retrouve encore souvent la fameuse et trop facile série " 123456 ", un code d'accès parmi les plus piratés au monde, d'après une récente étude de l'organisation gouvernementale britannique National Cyber Security Centre. Mieux vaut donc faire davantage preuve de prudence quand vous choisissez votre propre mot de passe, surtout s'il concerne des données très sensibles, comme vos comptes bancaires en ligne.

...