Certains optent pour des vacances de luxe aux Maldives, d'autres préfèrent se ressourcer dans un camping sous le soleil de la France. Question vacances, il existe deux catégories de voyageurs : les voyageurs all-in, qui veulent que tout soit fait pour eux, et les voyageurs DIY, qui planifie eux-mêmes leur séjour de A à Z.Le voyageur all-inPour ceux qui aiment les vacances qui comprennent le vol, l'hôtel, le transport et la nourriture, vakantiediscounter.be peut être un outil utile. Ce site web compare les forfaits vacances de différents prestataires et rassemble les meilleures offres pour une période donnée. Ce site m'a aidée à trouver mes vacances de rêve au Cap-Vert. Pour 680 euros, j'ai pu séjourner pendant huit jours dans un hôtel quatre étoiles all-in.Je vous conseille de bien regarder les évaluations des voyageurs avant de réserver, pour éviter les mauvaises surprises. Les scores vont de 1 à 10. Je vous suggère de ne rien choisir en dessous de 8. Je n'ai jamais eu d'expérience négative durant les treize derniers séjours que j'ai réservés.Vos vacances de rêve sont peut-être plus abordables que vous ne le pensezOutre les évaluations sur vakantiediscounter.be, il est intéressant de jeter un coup d'oeil aux avis sur Tripadvisor. N'hésitez pas à filtrer spécifiquement les évaluations négatives. Vous avez des attentes assez élevées en matière de cuisine et vous voyez dans une critique que la nourriture n'est pas variée ou que les plats sont plus tièdes que chauds ? Mieux vaut peut-être chercher un hôtel plus adapté à vos exigences.All-in ou demi-pensionDe nos jours, le forfait all-in remporte un franc succès. Autant de nourriture et de boissons que vous pouvez en rêver, et vous savez exactement combien vous payez à l'avance. Pratique ! Selon les données des réservations anticipées de Corendon, 87 % des Belges opteront pour des vacances all-in cette année.L'inconvénient ? Vous restez à l'hôtel, alors qu'il y a tant de choses à découvrir. Je préfère la demi-pension. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier du petit-déjeuner et du dîner, et vous conservez la flexibilité nécessaire pour partir à l'aventure. Avec le budget libéré, vous pouvez planifier des activités amusantes ou louer une voiture pour explorer les environs.Le voyageur indépendantPour les plus aventureux d'entre nous qui aiment organiser leur voyage eux-mêmes, secretflying.com est un allié de choix pour réserver des vols bon marché. Le site recherche des offres intéressantes auprès de différentes compagnies aériennes et joue sur les erreurs tarifaires. Il s'agit d'erreurs commises par les compagnies aériennes ou les agences de voyages qui peuvent être plutôt avantageuses. Un employé qui oublie accidentellement un 0 ou met une virgule au mauvais endroit... cela arrive plus souvent que vous ne le pensez ! Ce site m'a déjà permis de réserver un vol aller-retour pour la République dominicaine pour 350 euros.Pour trouver un hôtel, j'utilise Booking.com Le site est clair et dispose de filtres pratiques que vous pouvez utiliser pour trouver le logement de vos rêves. Que vous cherchiez une cabane tropicale sur la plage, un B & B branché ou une station balnéaire luxueuse, Booking.com est là pour vous. De plus, en réservant régulièrement via le site, vous pouvez bénéficier d'avantages supplémentaires, comme un surclassement gratuit.Quid de l'assurance annulation ?Bien que la vaccination commence à faire reculer le coronavirus, il est toujours utile de bien se préparer pour anticiper une annulation due au covid-19. Dans le tableau ci-dessus, vous trouverez un aperçu des différentes situations et de la couverture qu'offrent, ou non, les assureurs.Pour savoir quelle disposition s'applique à votre assureur, vous avez intérêt à lire attentivement les conditions générales et les exceptions du contrat d'assurance. Par exemple, ING couvre les annulations via Lion Travel Stop si la Belgique émet un avis de voyage négatif, si cet avis n'était pas d'application au moment de la réservation du voyage.Le site insurances.be donne un aperçu détaillé de la couverture offerte par chaque assureur, et vous évite de longues heures de recherche. Stefanie Huybrechts