Celyad dans la tourmente

Comme prévu de longue date, Celyad devait lever des capitaux frais ce printemps. Sa trésorerie de 25,1 millions fin mars est en effet insuffisante pour poursuivre ses activités plus de 3 trimestres suivant sa consommation de cash au 1er trimestre (8,8 millions). Le placement privé portant sur 1,8 million d'actions, soit 15% des titres en circulation, relevait donc de la formalité. Celyad est pourtant restée suspendue ce mercredi et ce jeudi (matin) sur Euronext Bruxelles. Le management se veut rassurant en indiquant que l'opération était prévue sur deux jours, une longueur plutôt inhabituelle pour une telle opération. À l'heure actuelle, on ne sait donc toujours pas combien Celyad a pu lever et à quelles conditions.

2 décès (indirects) sur 20 patients

Outre une certaine fébrilité en Bourse ces derniers mois, la principale explication se situe dans le trading update trimestriel de la biotech. Celyad y a indiqué que deux patients sur les 20 traités avec son traitement d'immuno-oncologie expérimental (CYAD-01) avaient souffert d'effets indésirables de niveau 4. Ils ont ensuite souffert d'effets indésirables de niveau 5 suivant la formule de Celyad. L'Institut américain du cancer (National Cancer Institue) nous apprend qu'un effet indésirable de niveau 5 est en fait la mort, une fin tragique qui n'est pas liée à l'administration de CYAD-01 selon les données de la société. Le traitement de Celyad est en effet destiné à des patients atteints d'une forme de leucémie réfractaire (résistante aux médicaments classiques) mais ces deux décès sèment le doute. Les analystes, qui étaient très enthousiastes avec 3 conseils d'achat et des objectifs de cours de 46 à 48 euros, préfèrent d'ailleurs attendre davantage d'informations avant de se prononcer.

Pas de plan C

L'information est d'autant plus sensible que Celyad s'est complétement réorienté vers ses programmes d'immuno-oncologie après l'échec dans la dernière phase des études cliniques de son traitement de l'insuffisance cardiaque.